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«Незаслуженно серьезная» или «патологически приятная»? Критики — о новой части «Человека-паука»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:32

В Лос-Анджелесе состоялась премьера новой части «Человека-паука» под названием «Нет пути домой». «Афиша Daily» собрала самые интересные рецензии критиков, которые успели выйти к настоящему моменту.

По сюжету в триквеле личность Питера Паркера становится известна всем, и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу. Тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь Паркер вынужден противостоять призракам прошлого — множеству злодеев, которые погибли в сражениях с ним ранее.

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, снявший две предыдущие части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли («Возвращение домой», «Вдали от дома»). Также в фильме играют Зендая, Бенедикт Камбербатч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.

«Джону Уоттсу со своим чудаковатым, чуть дурацким стилем удалось превратить громоздкий на первый взгляд концепт в неизменно интересную супергеройскую ленту», — пишет Variety. Издание отмечает, что фильм способен зацепить и тех, кто не следил за приключениями Паука: картина подытоживает последние двадцать лет приключений героя.

«Картина балансирует на грани между комедией, которая легко поддается критике, и более фундаментальными уроками жизни. То, что могло стать диснейлендовским парадом, где всех принцесс собрали сугубо на потеху публике, оказывается, имеет под собой сильную эмоциональную основу».
Питер Дебрюг
Автор Variety

The Guardian ставит ленте три звезды из пяти возможных. Газета сетует на то, что вместе с усложнением концепции «Нет пути домой» растерял лихость, характерную для подростковых фильмов. Таковыми, по мнению издания, были две предыдущие части. Третья оказалась «незаслуженно серьезной, многозначительной». Критик газеты Бенджамин Ли не очарован и многочисленными камео персонажей из предыдущих серий франшизы — в данном случае он относится к приему как к злоупотреблению.

Ему вторит автор рецензии The Hollywood Reporter Джон Дефор: «Это с большим отрывом самая неинтересная работа Уоттса и Холланда (отчасти, вероятно, намеренно). Однако она значительно лучше, чем предыдущий триквел о супергерое, перегруженный и непродуманный „Человек-паук-3“».

«Вам еще никогда не доводилось выходить из зала после просмотра марвеловского кино с ощущением настолько сильной неопределенности касаемо того, что может произойти дальше. В лучшем из смыслов. Изобретенный Уоттсом финал картины смел».
Джонни Олексински
Автор New York Post

«Многие воспримут некоторые моменты этой патологически приятной ленты как фан-сервис. Но будет правдой сказать, что воссоединение злодеев отчасти вымученное, а выбор, который совершает Питер, в некоторые моменты может вызывать вопросы», — добавляет New York Post.

В российский прокат «Нет пути домой» выйдет 15 декабря.

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