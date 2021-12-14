В Лос-Анджелесе состоялась премьера новой части «Человека-паука» под названием «Нет пути домой». «Афиша Daily» собрала самые интересные рецензии критиков, которые успели выйти к настоящему моменту.

По сюжету в триквеле личность Питера Паркера становится известна всем, и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу. Тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь Паркер вынужден противостоять призракам прошлого — множеству злодеев, которые погибли в сражениях с ним ранее.

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, снявший две предыдущие части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли («Возвращение домой», «Вдали от дома»). Также в фильме играют Зендая, Бенедикт Камбербатч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.