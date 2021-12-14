В Лос-Анджелесе состоялась премьера новой части «Человека-паука» под названием «Нет пути домой». «Афиша Daily» собрала самые интересные рецензии критиков, которые успели выйти к настоящему моменту.
По сюжету в триквеле личность Питера Паркера становится известна всем, и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу. Тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум. Теперь Паркер вынужден противостоять призракам прошлого — множеству злодеев, которые погибли в сражениях с ним ранее.
Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, снявший две предыдущие части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли («Возвращение домой», «Вдали от дома»). Также в фильме играют Зендая, Бенедикт Камбербатч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.
«Джону Уоттсу со своим чудаковатым, чуть дурацким стилем удалось превратить громоздкий на первый взгляд концепт в неизменно интересную супергеройскую ленту», — пишет Variety. Издание отмечает, что фильм способен зацепить и тех, кто не следил за приключениями Паука: картина подытоживает последние двадцать лет приключений героя.
The Guardian ставит ленте три звезды из пяти возможных. Газета сетует на то, что вместе с усложнением концепции «Нет пути домой» растерял лихость, характерную для подростковых фильмов. Таковыми, по мнению издания, были две предыдущие части. Третья оказалась «незаслуженно серьезной, многозначительной». Критик газеты Бенджамин Ли не очарован и многочисленными камео персонажей из предыдущих серий франшизы — в данном случае он относится к приему как к злоупотреблению.
Ему вторит автор рецензии The Hollywood Reporter Джон Дефор: «Это с большим отрывом самая неинтересная работа Уоттса и Холланда (отчасти, вероятно, намеренно). Однако она значительно лучше, чем предыдущий триквел о супергерое, перегруженный и непродуманный „Человек-паук-3“».
«Многие воспримут некоторые моменты этой патологически приятной ленты как фан-сервис. Но будет правдой сказать, что воссоединение злодеев отчасти вымученное, а выбор, который совершает Питер, в некоторые моменты может вызывать вопросы», — добавляет New York Post.
В российский прокат «Нет пути домой» выйдет 15 декабря.