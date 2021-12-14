перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума разрешила губернаторам избираться неограниченное количество раз 17:00
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру после предложения Сокурова «отпустить» Кавказ из России 16:48
В Южном Судане 89 человек скончались от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренные исследования 16:20
Mos.ru
Центр Гамалеи создал версию «Спутника V» под «Омикрон»-штамм 16:13
Суд в Челябинске отменил решение о блокировке паблика «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» 15:58
Депутат «Единой России» призвал губернатора Петербурга ввести мораторий на установку сотовых вышек 15:54
Петр Верзилов* и Сергей Смирнов* подали в суд с требованием исключить их из реестра иноагентов 15:33
Instagram прогнозирует социальные тренды на 2022-й. Что будет интересовать Gen Z? 15:15
kel_foto/Unsplash
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки 15:12
Лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии 14:39
В Москве открыли сбор средств на корм кошкам и собакам, оставшимся без хозяев 14:33
Вышел рождественский трек в исполнении Саммер из «Рика и Морти» 14:32
Sotheby’s выставил на аукцион памятник Джорджу Флойду 14:24
«Расстанный проезд, 3»/YouTube
Новогодний досуг на кладбище в новом ролике проекта «Невыносимое выносимо» 13:49
Ученые создали спальный мешок, защищающий зрение астронавтов в космосе 13:28
Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня» 13:12
«Цифровое наследство» и размытие обнаженных фото в iMessage: Apple выпустила обновление iOS 15.2 12:15
В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма 11:57
Nick Bolton/Unsplash
В России выявили 28 343 новых случая COVID-19 11:47
The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента 11:27
Отключить рекламу

Суд в Челябинске отменил решение о блокировке паблика «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:58

Челябинский областной суд отменил решение Металлургического районного суда города о блокировке сообщества во «ВКонтакте» «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Дело отправлено на новое рассмотрение, говорится на сайте ЛГБТ-группы «Стимул».

11 декабря 2019 года Металлургический суд постановил заблокировать паблик по административному иску прокурора. Он, в свою очередь, заявлял, что группа «явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, а именно гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные отношения, трансгендеров».

Прокурор также счел, что сообщество создает «положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов, что противоречит требованиям закона и нарушает права неопределенного круга лиц».

Металлургический суд признал, что в паблике содержится запрещенная к распространению в России информация. После этого Роскомнадзор в марте 2021 года потребовал от «ВКонтакте» заблокировать сообщество, что соцсеть и сделала.

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» позиционирует себя как общественное движение, которое поддерживает представителей ЛГБТ и борьбу за их права. По словам представителей альянса, он объединяет толерантных гетеросексуалов, которые хотят сказать «нет» дискриминации и травле сограждан, друзей и близких.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить