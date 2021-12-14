Суд в Челябинске отменил решение о блокировке паблика «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»

Челябинский областной суд отменил решение Металлургического районного суда города о блокировке сообщества во «ВКонтакте» «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Дело отправлено на новое рассмотрение, говорится на сайте ЛГБТ-группы «Стимул».

11 декабря 2019 года Металлургический суд постановил заблокировать паблик по административному иску прокурора. Он, в свою очередь, заявлял, что группа «явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, а именно гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные отношения, трансгендеров».

Прокурор также счел, что сообщество создает «положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов, что противоречит требованиям закона и нарушает права неопределенного круга лиц».

Металлургический суд признал, что в паблике содержится запрещенная к распространению в России информация. После этого Роскомнадзор в марте 2021 года потребовал от «ВКонтакте» заблокировать сообщество, что соцсеть и сделала.

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» позиционирует себя как общественное движение, которое поддерживает представителей ЛГБТ и борьбу за их права. По словам представителей альянса, он объединяет толерантных гетеросексуалов, которые хотят сказать «нет» дискриминации и травле сограждан, друзей и близких.