Депутат «Единой России» призвал губернатора Петербурга ввести мораторий на установку сотовых вышек

Депутат петербургского заксобрания от «Единой России» Александр Кущак попросил губернатора города Александра Беглова ввести мораторий на установку вышек сотовой связи. Об этом пишет Znak.com — в распоряжении издания есть копия обращения депутата.

«Вопросы негативного воздействия постоянного электромагнитного облучения на население и окружающую среду в процессе эксплуатации оборудования контролируются недостаточно [хорошо]», — заявил Кущак.

По его словам, запрет должен действовать до тех пор, пока администрация Петербурга не утвердит четкие правила установки вышек.

Что именно предложил Александр Кущак:

определить максимальное количество антенно-мачтовых сооружений для каждого муниципального округа;

исключить несанкционированное размещение сотовых вышек;

отобрать конкретных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут иметь право на установку вышек.

Кущак отметил, что он получает от жителей города многочисленные жалобы на эту проблему. В том числе петербуржцы недовольны установкой сотовых вышек «в самой непосредственной близости от многоквартирных жилых домов».

В сентябре жители села Ташбулатово Абзелиловского района в Башкортостане трактором снесли вышку сотовой связи. Часть жителей сетовала на несогласованную установку сооружения, а другие опасались за свое здоровье. «Излучения никто не отменял», — написал один из пользователей под постом об установке вышек.