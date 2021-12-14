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Депутат «Единой России» призвал губернатора Петербурга ввести мораторий на установку сотовых вышек

Виктория Шанина
Сегодня в 15:54

Депутат петербургского заксобрания от «Единой России» Александр Кущак попросил губернатора города Александра Беглова ввести мораторий на установку вышек сотовой связи. Об этом пишет Znak.com — в распоряжении издания есть копия обращения депутата.

«Вопросы негативного воздействия постоянного электромагнитного облучения на население и окружающую среду в процессе эксплуатации оборудования контролируются недостаточно [хорошо]», — заявил Кущак.

По его словам, запрет должен действовать до тех пор, пока администрация Петербурга не утвердит четкие правила установки вышек.

Что именно предложил Александр Кущак:


  • определить максимальное количество антенно-мачтовых сооружений для каждого муниципального округа;
  • исключить несанкционированное размещение сотовых вышек;
  • отобрать конкретных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут иметь право на установку вышек.

Кущак отметил, что он получает от жителей города многочисленные жалобы на эту проблему. В том числе петербуржцы недовольны установкой сотовых вышек «в самой непосредственной близости от многоквартирных жилых домов».

В сентябре жители села Ташбулатово Абзелиловского района в Башкортостане трактором снесли вышку сотовой связи. Часть жителей сетовала на несогласованную установку сооружения, а другие опасались за свое здоровье. «Излучения никто не отменял», — написал один из пользователей под постом об установке вышек.

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