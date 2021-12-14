Петр Верзилов* и Сергей Смирнов* подали в суд с требованием исключить их из реестра иноагентов

Основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов* подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием признать незаконным их включение в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По мнению истцов, решение Минюста носит дискриминационный характер и является необоснованным вторжением в профессиональную журналистскую деятельность и частную жизнь.

Ответчиком указан Минюст, а заинтересованным лицом — МИД России, который согласует включение в реестр иноагентов.

29 сентября «Медиазону», Верзилова и Смирнова внесли в реестр СМИ-иногентов. 6 декабря основателя издания оштрафовали на 1500 рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

* «Медиазона», Петр Верзилов, «Медиазона» и Сергей Смирнов внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.