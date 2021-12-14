Лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

В Беларуси Гомельский суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в массовых беспорядках, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок. Об этом сообщает БЕЛТА.

Еще пять обвиняемых по «делу Тихановского» получили от 14 до 16 лет: Артем Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и Николай Стакевич. По версии обвинения, все эти фигуранты планировали организацию массовых беспорядков на территории Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов в 2020 году.

Сергей Тихановский вел ютьюб-канал «Страна для жизни», на котором критиковал белорусские власти. Блог стал популярным, и в 2020 году Тихановский решил участвовать в выборах президента. Ему отказали в регистрации, и тогда вместо него кандидатом в президенты стала его жена Светлана Тихановская.

В мае 2020 года Сергея Тихановского задержали в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его супруги. С тех пор он находится под арестом.

Светлана Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко в борьбе за президентский пост, объединив вокруг себя оппозицию. По данным штаба Тихановской, в разных регионах страны она набрала на выборах от 70 до 80% голосов. ЦИК страны заявил о безоговорочной победе Лукашенко с результатом выше 80%.

После объявления первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые длились несколько месяцев и сопровождались высоким уровнем насилия правоохранителей по отношению к протестующим.