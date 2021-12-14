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Sotheby’s выставил на аукцион памятник Джорджу Флойду

Виктория Шанина
Сегодня в 14:24

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги скульптуру Джорджа Флойда в рамках распродажи современного искусства. Об этом сообщается на сайте организаторов аукциона.

Автор бюста — художник Крис Карнабучи из объединения Confront Art. Памятник высотой около 1,8 метра сделан из более чем 200 слоев фанеры. Каждый слой точно измерялся и закреплялся для получения реалистичного трехмерного портрета Флойда.

Бюст Джорджа Флойда — одна из трех уникальных крупномасштабных скульптур из серии Seeinjustice от Confront Art. Серия вдохновлена людьми, чьи истории вызвали протесты за гражданские права в 2020 году в США и во всем мире.

«Seeinjustice была задумана как способ привлечь внимание людей, а также поощрить критическое мышление и активные социальные изменения», — заявляют в Sotheby’s.

Памятник был установлен в 2021 году на перекрестке Флэтбуш в Нью-Йорке, открытие приурочили к Дню эмансипации, который отмечается 19 июня. В октябре неизвестные облили бюст краской — к аукциону он был отреставрирован.

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