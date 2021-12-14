Instagram прогнозирует социальные тренды на 2022-й. Что будет интересовать Gen Z?

Социальная сеть Instagram опубликовала документ с прогнозами социальных трендов на 2022 год. Исследование сфокусировано на интересах поколения Z — его называют ответственным за формирование трендов на платформе. Опрос прошли 1200 пользователей в возрасте от 14 до 23 лет. «Афиша Daily» выбрала главное из материала. Мода и красота «После двух лет пандемии, проведенных в домашней и спортивной одежде, новое поколение воспринимает моду как сферу радости и оптимизма». Instagram выделяет несколько визуальных трендов — интересно, что ни один из них не связан с традиционными понятиями вроде люкса или уличной одежды. В списке прогнозов есть, например, «темная академия» (Dark Academia). «Приверженцы этого течения читают классику, стремятся выглядеть как студенты Оксфорда и проводят вечера за философскими беседами — в общем, стараются быть похожими на студентов университетского романа в эпоху, когда учеба преимущественно перешла в онлайн. Узнать представителя „темной академии“ легко по кардигану, твидовым штанам и винтажному портфелю», — писала «Афиша Daily».

Среди других трендов — «гоблинкор» (Goblincore, стремление быть ближе к природе и выбирать одежду нейтральных природных оттенков), еще одно переосмысление готики, а также обширное понятие «ностальгической одежды» (Nostalgic Wear), которое можно трактовать как интерес к винтажным и похожим на них вещам преимущественно из 1990-х и 2000-х. «Избыточность в дизайне одежды выходит на первый план. <…> 50% опрошенных подростков собираются более смело экспериментировать с образами», — говорится в исследовании. В сфере красоты каждый третий опрошенный интересуется безопасной (как для кожи, так и для экологии) косметикой — отдельно отмечены средства, состоящие только из растительных компонентов, и те, что подходят веганам. Среди других важных трендов Instagram называет «косметический минимализм» — стремление использовать минимум средств. Покупки «Можно ожидать, что привычки тех, кто покупает одежду онлайн, будут все дальше уходить от сайтов крупных брендов массмаркета», — говорится в исследовании. 27% опрошенных готовы к покупкам прямо в приложениях соцсетей. 23% готовы покупать одежду на площадках для перепродажи вроде Depop и Poshmark. В интересе к ресейлу, винтажу и секонд-хенду Instagram отдельно отмечает экологический фактор. Музыка и танцы За счет формата коротких видео музыка активно используется на немузыкальных платформах вроде Instagram. 24% опрошенных интересуются контентом, у которого одновременно есть и музыкальная, и визуальная составляющая.

41% респондентов заявил, что принадлежит к тому или иному фандому — сообществу поклонников определенного артиста. Треть участников исследования ждут танцевальных челленджей. Знаменитости и создатели контента Четыре из пяти опрошенных считают, что звездные онлайн-инфлюэнсеры влияют на культуру сильнее, чем класс традиционных знаменитостей. Каждый четвертый убежден, что аккаунты с небольшим числом подписчиков, но с вовлеченной и лояльной аудиторией важнее всего, если речь идет о формировании трендов. «На новое поколение влияет широкий круг пользователей, создающих контент, а их восприятие зависит скорее от наличия общих интересов, а не от размера аудитории», — говорится в исследовании. Карьера и образование 90% опрошенных считают, что образование — это опыт, полученный в реальном мире. Учитывая стоимость обучения, они «серьезно задумываются» о том, чтобы выбрать альтернативный путь. 66% заявили, что «перестают ощущать ценность (как внутреннюю, так и внешнюю) высшего образования». 68% заявили, что «работа — это то, чем я должен заниматься», а не «основная часть моей жизни». 87% убеждены, что слишком многие люди вынуждены трудиться на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. При этом 71% готов иметь более осмысленную работу, но получать за нее меньше денег. Пища Среди трендов, которые выделяет Instagram, есть интерес к домашнему приготовлению хлеба, локальным продуктам, молекулярной кухне в домашних условиях и правилам смешивания коктейлей. Таким образом, речь в исследовании идет только о DIY-подходе. Здоровье Психическое здоровье — одна из важнейших тем для Gen Z. Около 30% опрошенных продолжат принимать участие в активностях, связанных с эмоциональным благополучием — например, в медитациях. Физические упражнения в домашних условиях практикуют 48% опрошенных пользователей Instagram. Такие тренировки значительно популярнее среди более состоятельных юзеров. Соцсеть отмечает: новое поколение будет вовлекаться в восходящие тренды в этой сфере, если они будут доступны всем, вне зависимости от уровня достатка. Игры Бум онлайн-игр, спровоцированный карантинами и локдаунами, не ослабевает, говорит платформа: «Они играют в том числе и роль социальных платформ». Среди растущих трендов — стримы и VR-концерты в игровых вселенных.