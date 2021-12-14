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Ученые создали спальный мешок, защищающий зрение астронавтов в космосе

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:28

Американские и европейские космические медики и инженеры из Юго-западного медицинского центра Техасского университета разработали спальный мешок, который способен защитить космонавтов от деформации глаз и ухудшения зрения. Об этом сообщается на сайте центра.

В условиях невесомости количество жидкости в организме в верхней части тела возрастает. Это вызывает постоянное давление на глаза, и как следствие, прогрессирующее уплощение глазного яблока, отек зрительного нерва и ухудшение зрения (Spaceflight-associated neuro-ocular syndrome, SANS).

Спальный мешок способствует отсасыванию жидкости в нижнюю часть тела и разгрузке давления на мозг. В NASA считают, что он поможет предотвратить проблемы со зрением, с которым сталкиваются астронавты.

Мешок имеет прочный каркас, который по форме напоминает космическую капсулу. Он сдавливает туловище во время сна, благодаря чему поддерживается нормальный баланс жидкостей.

Изобретение протестировали на 10 добровольцах, которые в течение 72 часов лежали в постели. Ночью ученые помещали нижнюю часть некоторых участников в спальные мешки на восемь часов. Через три дня исследователи обнаружили, что всего три дня лежания в горизонтальном положении вызывают достаточное давление, чтобы изменить форму глазного яблока. У тех, кто лежал в спальном мешке таких изменений зафиксировано не было.

«Мы не знаем, насколько серьезными могут быть последствия более длительного полета, например, двухлетнего полета на Марс. Это будет катастрофа, если у астронавтов начнутся настолько серьезные нарушения, что они не смогут видеть, что делают, и это поставит под угрозу выполнение миссии», — отметил доктор медицинских наук и консультант NASA Бенджамин Левин.

На Земле SANS не беспокоит жителей из‑за гравитации, которая заставляет жидкость циркулировать повсюду — от головы до ног. «В космосе нельзя встать, чтобы разгрузить давление. В этом и заключается проблема», — добавил доктор философии и ученый из отдела NASA по борьбе с болезнями человека Майкл Стенгер.

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