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Peacock выпустит документалку об исчезновении и убийстве Габби Петито

Виктория Шанина
Сегодня в 9:41

Стриминговый сервис Peacock анонсировал выход документального фильма «Убийство Габби Петито: правда, ложь и социальные сети» об исчезновении и гибели 22-летней девушки. Премьера на платформе состоится 17 декабря, а пока можно посмотреть трейлер картины.

В описании к ролику стриминг отмечает, что документалка «проливает свет на трагическую историю, оставшиеся без ответа вопросы и шокирующий итог». В ней появятся интервью родителей Габби, которые расскажут о жизни девушки и поделятся воспоминаниями из ее детства, а также «эксклюзивные фотографии и детали, о которых мы раньше не знали».

«[Фильм] исследует жизнь Габби через специально подобранную линзу, которую она создала, и погружает зрителя в мир сыщиков из социальных сетей, которые имели решающее значение в раскрытии дела. Фильм дает свежий взгляд на дело, которое привлекло миллионы людей», — гласит официальный синопсис.

Документалка также будет состоять из интервью с журналистами, освещающими эту историю с самого начала, и пользователям соцсетей, которые сыграли важную роль в раскрытии новой информации и нашли подсказки на фотографиях Петито для правоохранительных органов.

Летом 2021 года Габби Петито со своим женихом Брайаном Лондри отправилась в путешествие по США на фургоне Ford Transit, параллельно рассказывая о своих перемещениях в социальных сетях. 1 сентября Лондри вернулся без девушки в дом своих родителей во Флориду на то же фургоне.

11 сентября родители Петито подали заявление о пропаже человека. 14 сентября семья Лондри опубликовала заявление, в котором сказала, что они будут хранить молчание по совету адвоката. 17 сентября родители молодого человека объявили его в розыск, так как их сын ушел из дома 13 сентября и больше его никто не видел.

«Вся семья Габби хочет, чтобы мир знал, что Брайан не пропал, он прячется. Габби пропала», — пояснил адвокат семьи Петито в своем заявлении.

19 сентября полиция обнаружила останки Петито в районе кемпинга в национальном парке «Бриджер-Титон». Ее тело находилось там в течение трех-четырех недель. По данным судмедэкспертизы, девушка скончалась от удушения.

20 октября полиция обнаружила в Карлтонском заповеднике останки Лондри. Рядом с ним нашли рюкзак и записную книжку. Судмедэксперты установили, что он застрелился.

На протяжении всего расследования социальные сети принимали активное участие в поисках Габби Петито, воссоздавая маршрут пары по фотографиям в инстаграме. «Афиша Daily» рассказывала, что известно об этом деле.

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