В России выпустили смартфон с отечественной ОС «Аврора»

В компании также добавили, что смартфон соответствует классу защищенности корпуса IP68.

Гаджет работает на российской операционной системе «Аврора». Он оснащен восьмиядерным процессором на архитектуре ARM и экраном 6,67 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Компания «Аквариус» , входящая в Национальную компьютерную корпорацию, выпустила смартфон Aquarius NS M11. Об этом сообщает «Коммерсант».

Гаджет поступил в продажу только для корпоративных клиентов. Стоимость Aquarius NS M11 не раскрывается. Отмечается, что она зависит от предназначения и набора приложений.

В начале декабря «Аквариус заявила о планах выпускать защищенный смартфон, в том числе для военных и спецслужб, на ОС «Аврора», KasperskyOS и Android. До конца года компания планирует выпустить партию из 3 тыс. устройств.