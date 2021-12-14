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В России выпустили смартфон с отечественной ОС «Аврора»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

Компания «Аквариус», входящая в Национальную компьютерную корпорацию, выпустила смартфон Aquarius NS M11. Об этом сообщает «Коммерсант».

Гаджет работает на российской операционной системе «Аврора». Он оснащен восьмиядерным процессором на архитектуре ARM и экраном 6,67 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

В компании также добавили, что смартфон соответствует классу защищенности корпуса IP68.

Гаджет поступил в продажу только для корпоративных клиентов. Стоимость Aquarius NS M11 не раскрывается. Отмечается, что она зависит от предназначения и набора приложений.

В начале декабря «Аквариус заявила о планах выпускать защищенный смартфон, в том числе для военных и спецслужб, на ОС «Аврора», KasperskyOS и Android. До конца года компания планирует выпустить партию из 3 тыс. устройств.

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