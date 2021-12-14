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На Apple TV выйдет первый российский сериал «Контейнер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:58

На Apple TV покажут российский сериал под названием «Контейнер». Мировая премьера шоу запланирована на весну 2022 года.

«Контейнер» расскажет о 27-летней девушке Саше, которая пытается заработать на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков чиновника Вадима и его жены Марины.

«Саша для них — „контейнер“, новая игрушка. Однако то, что в начале представлялось как забота о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов», — сказано в описании сериала.

Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина.

Режиссером выступил Максим Свешников («Отель Элеон»), а креативным продюсером и автором сценария — Алексей Ляпичев («Физрук»).

Сериал станет первым российским проектом в линейке Apple Originals. «Таким образом, „Контейнер“ производства российского видеосервиса Start присоединяется к расширяющейся глобальной линейке сериалов Apple TV+, отмеченных наградами и созданных самыми креативными авторами по всему миру», — отмечается в пресс-службе сервиса.

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