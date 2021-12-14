В сети опубликовали новый тизер «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо

Картина выполнена в жанре нуара и основа на романе Уилльяма Линдси Грэшема. В ней снялись Брэдли Купер , Руни Мара, Кейт Бланшетт , Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Дэвид Стратэрн и Рон Перлман.

В сети опубликовали новый тизер фильма «Аллея кошмаров», который снял мексиканский режиссер Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Багровый пик», «Форма воды»). Он появился на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Действие ленты развернется в Нью-Йорке 1940-х годов. Фильм расскажет о том, как неудачливый мужчина Стэнтон Карлайл сближается с ясновидящей Зиной и ее мужем Питом, а затем решает притвориться телепатом и обмануть нью-йоркских богачей при помощи таинственного психиатра.

Ролик показывает, как Карлайл (Купер) начинает работать в передвижном цирке, встречает свою возлюбленную (Мара) и оказывается посреди криминальных перипетий. Правду о них решит выяснить тот самый загадочный психиатр (Бланшетт).

Дель Торо рассказал, что задумал экранизацию еще в 1990-х годах. Она должна стать его авторским переосмыслением жанра нуар и редкой картиной в его фильмографии, где не будет сверхъестественных элементов.

В российских кинотеатрах «Аллею кошмаров» можно будет посмотреть с 27 января 2022 года. Первый и второй трейлеры фильма уже есть в сети. В российский прокат цветная «Аллея кошмаров» выйдет 27 января.