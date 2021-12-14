Джеймс Бонд может стать небинарной персоной

В новых фильмах о спецагенте 007 Джеймсе Бонде главную роль может сыграть небинарный человек. Персонажа в этом случае также могут наделить соответствующей гендерной идентичностью. Об этом рассказала продюсер Барбара Брокколи, сообщил Deadline.

Брокколи отметила, что склонна оставить Бонда мужчиной. Женщина не будет играть этого культового персонажа в ближайшем будущем, уверена продюсер. Однако специально для женщин-актрис в новых картинах создадут новые роли.

По словам издания, Брокколи «определенно хочет, чтобы персонаж был британцем и мужчиной». Однако прочие характеристики героя подлежат обсуждению. «Мы можем увидеть другой тип Бонда», — подчеркнул Deadline.

Последний на данный момент, 25-й фильм о Джеймсе Бонде вышел на экраны осенью 2021 года. Он стал последней картиной, в которой центральную роль исполнил Дэниел Крейг, незадолго до премьеры получивший звание почетного коммандера ВМФ Великобритании (такое же звание было у Бонда).

Боевик стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года и эпохи пандемии в целом. «Афиша Daily» писала о ленте подробно, а также рассказывала, кто мог бы сыграть Бонда в продолжении.