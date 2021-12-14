Аврил Лавин снимет фильм по мотивам своей песни «Sk8er Boi»

Канадская певица Аврил Лавин снимет художественный фильм по мотивам своей песни «Sk8er Boi», вышедшей в 2002 году в составе альбома артистки «Let Go». Об этом Лавин сообщила в подкасте «She Is The Voice» на радио iHeartRadio.

Певица призналась, что хочет развить историю об «упущенной возможности в любви». Пока Лавин не уточнила, удалось ли ей уже договориться о производстве фильма с какой‑либо продакшн-компанией.

«Недавно в связи с 20-летней годовщиной многие люди просили меня сыграть эту песню на телешоу, так что она постоянно всплывает в памяти и люди всегда вспоминают о ней в связи со мной. И да, я действительно собираюсь превратить эту песню в фильм и вывести ее на другой уровень», — сказала Лавин.

Артистка добавила, что вдохновением для создания трека для нее стала иерархия в американских школах и противостояние разных групп учеников, например, скейтеров и так называемых преппи — учеников престижных школ, готовящихся к поступлению в элитные вузы.

«Мальчик-скейтер влюблен в девочку-преппи, и она слишком крута для него, но через пять лет она кормит младенца, совершенно одна и жалеет, что не последовала зову своего сердца и пыталась оправдать ожидания общества», — поделилась Лавин.

Это не первый случай, когда песню «Sk8er Boi» пытаются адаптировать в формате кинофильма. В 2003 году об этом задумывались на студии Paramount Pictures. Тогда компания даже наняла сценариста Дэвида Сейбела для создания сценарий по мотивам трека.