В ГЭС-2 пройдет дискуссия, посвященная феномену популярности сериалов

15 декабря в пространстве ГЭС-2 пройдет дискуссия «Всемирная история: качественный сериал или мыльная опера?», во время которой исследователи, философы и художники обсудят сериалы как значимый феномен современной культуры.

Участниками встречи станут историк Андрей Тесля, философ Андрей Олейников, художник Михаил Максимов, кинокритик Мария Кувшинова и куратор V-A-C Андрей Василенко. Они поговорят о том, почему недавно презираемый многими жанр начал конкурировать с коммерческим и авторским кино.

Собеседники попытаются объяснить, почему современный зритель отдает предпочтение долгим нарративам и как сериалы отражают социальные трансформации и новые этические нормы.

Мероприятие станет первым в проекте «Еще одну: к опыту сериальной культуры». В центре дебютного разговора окажется исторический нарратив и то, как сериалы конструируют его, а также влияют на историческое сознание.

Дискуссия начнется в 20.00 и продлится два часа. Попасть на нее можно после регистрации на сайте при наличии QR-кода и оригинала паспорта. Мероприятие доступно зрителям старше 16 лет. Несовершеннолетние гости могут посетить ГЭС-2 без QR-кода.