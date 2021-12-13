Ролик рассказал подробнее о главных героях шоу — недавно переехавшей в Нью-Йорк Мэриан Брук и ее богатых тетушках, «доброй, но не умной» Аде и «умной, но не доброй» Агнес. Женщины вращаются в аристократических кругах американского общества.

Телеканал HBO представил трейлер сериала «Позолоченный век» («The Gilded Age») — нового проекта создателей «Аббатства Даунтон». Он выйдет в эфир 24 января, а затем появится на стриминговом сервисе HBO Max.

Действие сериала развернется в 1882 году. Он расскажет о том, как стремительно меняется патриархальный мира в преддверии нового XX века и как молодая девушка ищет в нем свое место.

Главные роли в сериале сыграют Луиза Джейкобсон, Кристина Барански и Синтия Никсон. Также в проекте примут участие Джинна Трипплхорн, Таисса Фармига, Донна Мерфи, Майкл Серверис, Морган Спектор, Билл Ирвин, Одра МакДональд и другие.

Среди создателей шоу — сценарист и продюсер Джулиан Феллоуз, а также режиссер Майкл Энглер. Они оба работали над сериалом «Аббатство Даунтон» — у него у марте выйдет второе полнометражное продолжение.

Сериал «Позолоченный век» появится на экранах уже в январе 2022 года. Его премьера на HBO намечена на 24 января. Также шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max.