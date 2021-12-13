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Артемий Лебедев провел стрим, на котором за донаты ему давали пощечину. И заработал 260 тыс. рублей

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:39

Артемий Лебедев провел трехчасовую трансляцию «Бизнес-ланч», на которой зрителям разрешалось ударить дизайнера по щеке. За донат в размере 10 тыс. рублей «электромеханическая давалка лещей» била его по лицу.

В трансляции есть мат, поэтому мы не можем публиковать ссылку на него по требованию Роскомнадзора.

Лебедев объяснил, почему поставил такой денежный порог: «Если я поставлю цену меньше, то у меня просто отвалится щека к концу стрима». Первый удар в качестве примера блогер нанес себе сам, а первая пощечина от зрителя случилась на 13-й минуте. После каждого удара он говорил «Спасибо».

Все остальное время Лебедев оценивал дизайн сайтов, профилей в инстаграме, логотипов, обложек книг — за 5 тыс. рублей, а от 299 рублей он отвечал на вопрос. Всего он заработал 260 тыс. рублей, а половину пообещал отдать на благотворительность.

«Решили мы придумать устройство, что будет монетизировать весь негатив в звонкую монету, а пользователям даст возможность заявить о своих чувствах. <…> Дело осталось за малым — протестировать. Стали думать-гадать, кто у нас в России-матушке самый противоречивый блогер. Кому больше всего хочется по щам надавать», — рассказал в фейсбуке глава компании Simkomat Артем Субботин. Двумя другими претендентами на тесты устройства были Моргенштерн и Ксения Собчак.

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