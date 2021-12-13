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Суд запретил Валерию Рашкину выходить из дома по ночам

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:00

Басманный районный суд Москвы избрал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь ему запрещено покидать место проживания с вечера до утра, передает ТАСС.

Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте, запретили выходить из дома с 23.00 до 07.00 по московскому времени и посещать охотничьи угодья в период следствия, а также общаться с другими фигурантами уголовного дела и свидетелями.

Адвокат Константин Лазарев заявил, что они будут обжаловать судебное решение. Он уточнил, что обжалование будет касаться тех запретов, которые препятствуют парламентской работе Рашкина.

По версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения. После этого он скрыл оружие, а его соучастники разделали лося и поместили тушу в багажник и салон машины. Затем их остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения. Депутат утверждает, что «стал жертвой стечения обстоятельств», и этим воспользовались люди, устроившие провокацию против него.

17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. 25 ноября Дума одобрила требование прокуратуры и позволила завести на Рашкина уголовное и административное дела.

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