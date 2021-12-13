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В сети появился новый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

В сети появился новый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Он появился на ютьюб-канале киностудии Warner Bros. Pictures.

Ролик показывает встречу главного героя франшизы Ньюта Саламандера с Аберфортом Дамблдором — братом Альбуса Дамблдора. Судя по видео, фильм расскажет, как будущий директор Хогвартса начал свою борьбу с Грин-де-Вальдом.

В трейлере можно увидеть команду, которой предстоит противостоять темному волшебнику вместе с Дамблдором. Также в ролике показали новые кадры с Мадсом Миккельсеном, который заменил Джонни Деппа в проекте и исполнил роль Грин-де-Вальда.

Помимо него, в фильме снялись Эдди Редмейн («Вселенная Стивена Хокинга»), Джуд Лоу («Новый Папа»), Эзра Миллер («Блудливая Калифорния») и другие. Мировая премьера фэнтези «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» намечена на 15 апреля 2022 года.

Первый фильм франшизы вышел в 2016 году. События в «Фантастических тварях» происходят во вселенной поттерианы, но в центре сюжета — юный путешественник и авантюрист, который решает составить энциклопедию магических животных — книгу, по которой 70 лет спустя будут учиться Гарри Поттер и его друзья. Автор оригинальной книги про Гарри Поттера Джоан Роулинг сама подготовила сценарий для экранизации.

В этот же год Роулинг рассказала, как с персонажем новой картины связан Дамблдор. По ее словам, профессор был знаком с Ньютом Саламандером: «Дамблдор был молодым учителем, когда Ньюта исключили из школы. Он не мог помешать его высылке».

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