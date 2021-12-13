Оксфорд пригласил на дебаты самую сложную нейросеть в мире. Она предупредила об опасности нейросетей

Оксфордский университет провел дебаты, в которых помимо студентов и профессоров приняла участие нейросеть Megatron Transformer. Ее создали в Nvidia на базе разработок Google.

Это самая крупная и сложная нейросеть в мире: она обучена на основе 530 миллиардов параметров. Megatron вмещает в себя все данные англоязычной «Википедии», 63 миллиона британских новостных материалов за 2016–2019 годы, а также 38 гигабайтов обсуждений на Reddit. «Она натренирована на таком количестве текстового материала, который никто из людей не смог бы освоить за всю жизнь», — говорится в тексте одного из сотрудников Оксфорда.

Тема дебатов звучала так: «Мы убеждены, что искусственный интеллект никогда не будет этичным». Нейросеть высказалась по этому поводу.