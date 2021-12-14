Новогодний досуг на кладбище в новом ролике проекта «Невыносимое выносимо»

В сети появилось новое, уже пятое по счету, видео проекта «Невыносимое выносимо», авторы которого выступают за захоронение Владимира Ленина. Озвучивает ролик приглашенная звезда — актер Максим Виторган.

На этот раз в кадре — настоящая зимняя сказка: музыка, разноцветные гирлянды, влюбленная пара, счастливая семья. Впрочем, новогодняя романтика быстро разбивается о суровую реальность.

«Вы бы пошли на свидание… на кладбище? Повели бы друзей на каток на кладбище? А захотели бы на кладбище провести семейный досуг?» — спрашивает Виторган.

Камера отъезжает — и зритель видит, что на самом деле герои находятся не на главной площади страны, а на кладбище. Вокруг возвышаются припорошенные снегом могильные плиты и черные оградки, на кладбищенских елочках мигают веселые огоньки. Сквозь редкие деревья тревожно проступает красно-черное здание с надписью «Ленин».

«Вы уже здесь — на Красной площади», — говорит Виторган в заключение. На лицах героев отражаются ужас и смятение. Молодой человек под бой курантов оставляет цветы на одном из надгробий — и покидает этот праздник жизни.