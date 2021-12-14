Новогодний досуг на кладбище в новом ролике проекта «Невыносимое выносимо»

В сети появилось новое, уже пятое по счету, видео проекта «Невыносимое выносимо», авторы которого выступают за захоронение Владимира Ленина. Озвучивает ролик приглашенная звезда — актер Максим Виторган.
На этот раз в кадре — настоящая зимняя сказка: музыка, разноцветные гирлянды, влюбленная пара, счастливая семья. Впрочем, новогодняя романтика быстро разбивается о суровую реальность.
«Вы бы пошли на свидание… на кладбище? Повели бы друзей на каток на кладбище? А захотели бы на кладбище провести семейный досуг?» — спрашивает Виторган.
Камера отъезжает — и зритель видит, что на самом деле герои находятся не на главной площади страны, а на кладбище. Вокруг возвышаются припорошенные снегом могильные плиты и черные оградки, на кладбищенских елочках мигают веселые огоньки. Сквозь редкие деревья тревожно проступает красно-черное здание с надписью «Ленин».
«Вы уже здесь — на Красной площади», — говорит Виторган в заключение. На лицах героев отражаются ужас и смятение. Молодой человек под бой курантов оставляет цветы на одном из надгробий — и покидает этот праздник жизни.
«Мавзолей — по сути своей кладбище, и ему не место на главной площади страны», — заявили авторы проекта.
Главный посыл «Невыносимое выносимо» заключается в том, что Ленина необходимо захоронить, — точно так же, как это сделали с Иосифом Сталиным 60 лет назад. Изначально тело генералиссимуса тоже находилось в мавзолее.
Авторы «Невыносимое выносимо» отмечают, что дело с захоронениями не ограничивается Лениным. Вдоль кремлевской стены в могилах лежат Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов и другие государственные деятели СССР.
Самый первый ролик проекта вышел год назад и тоже в преддверии Нового года. В нем показывается неловкая ситуация, когда девочка за праздничным столом предлагает погадать, берет первую попавшуюся в руки книгу, просит маму загадать страницу и строчку и читает: «Расстреливать на месте». Это оказалось собрание сочинений Ленина.
За это время вышло еще три видео. В них снялись Чулпан Хаматова и Пьер Бурель, Лолита Милявская и Александр Гудков. Создатели «Невыносимое выносимо» сказали, что готовят продолжение цикла и ролик с кладбищем — не последний.