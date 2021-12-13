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Jager Music Awards объявила победителей. Среди них — Kedr Livanskiy, Антоха МС и Илья Мазо

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:02

Премия Jager Music Awards назвала лауреатов 2021 года. Ими стали 30 музыкантов из России, Беларуси и Казахстана. Об этом «Афише Daily» рассказали представители награды.

Среди победителей — Антоха МС, «Лауд», Илья Мазо, Kedr Livanskiy, «Молчат дома» и Dose. В номинации «Творческий вклад» жюри отметило казахского клипмейкера Аусултана Сеитова, сотрудничавшего с Канье Уэсом, уфимское хип-хоп объединение Dopeclvb world, белорусского промоутера Максима Старцева и продакшн-компанию «Сетап».

Триумфатором народного голосования стал совместный проект группы «Залпом» и mgmt.run под названием «Деревня московская». Также награды получили рэперы Acid Racer, владивостокская инди-группа he, коллектив «Влажность», белорусская певица Миртл и рок-проект QarashyQ.

Кроме того, лауреатами Jager Music Awards стали «тима ищет свет», команда Awaz и Moscow Music Week, Ural Music Night, ИМИ, лександр Горбачев и команда проекта «Не надо стесняться», Степан Казарьян, Iva Sativa, «Ритмы рифмы жизнь», Zvuk, 34mag, лейбл Ozen, Ирина Каратовна и DJ Nazira.

Победителей объявили на церемонии, которая прошла в формате телемоста между Москвой, Минском, Алма-Аты, Петербургом, Казанью и Ростовом-на-Дону. В ней приняли участие «Источник», Монеточка, основатель RSAC Феликс Бондарев, Никита Еленев и Татьяна Савина.

В каждом из городов состоялась вечеринка, на которой выступили локальные артисты, например, техно-дуэт PTU и DJ Puza. Среди выступивших оказались мультиинструменталистка Оксана Григорьева, 3H Company, Сюзанна и Zavet, а также британские панки Shame.

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