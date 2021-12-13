Christie’s выставил на аукцион микроскоп Чарльза Дарвина

Микроскоп был создан по образцу модели Чарльза Гулда. Дарвин подарил его своему сыну Леонарду в 1864 году. Он передавался по наследству и оставался у членов семьи на протяжении почти 200 лет.

По предварительным оценкам экспертов, лот обойдется новому владельцу в 250–350 тыс. фунтов стерлингов (около 24–34 млн рублей). Торги запланированы на 15 декабря и пройдут в рамках недели классического искусства, отмечает ТАСС .

Научная карьера Чарльза Дарвина началась с его исследований морских обитателей в Ферт-оф-Форте, которые продолжались с 1826 по 1827 год. Примерно в это же время на рынке появился микроскоп, разработанный Гулдом.

Всего с Дарвином связано шесть уцелевших микроскопов. Четыре из них были приобретены позже — с 1831 по 1848 год. Пятый не был предназначен для изучения морских беспозвоночных, к их исследованию ученый вернулся только во время путешествия на корабле «Бигль».

«Для меня огромная честь представить коллекционерам микроскоп Дарвина, история которого охватывает шесть поколений его семьи. Инструмент такой огромной научной важности невероятно редок, это единственный дарвиновский микроскоп, который когда‑либо предлагался на аукционе, и известно, что существует только пять других микроскопов, принадлежавших Чарльзу Дарвину», — заявил руководитель отдела научных инструментов, глобусов и естественной истории Christie’s Джеймс Хислоп.