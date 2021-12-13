Главная вечеринка креативной индустрии Bez Pravok пройдет 17 декабря в Mutabor

Ежегодное большое мероприятие для креативного комьюнити Bez Pravok пройдет 17 декабря в стенах арт-центра Mutabor. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ивента.
В этом году гостей вечеринки ждут 19 артистов, распределенных по четырем тематическим танцполам клуба. В их числе и известные имена, такие как дуэт Simple Symmetry, представитель отечественного андеграунда Никита Забелин, восходящая звезда и одна из наиболее ярких представителей белорусской сцены Nina Indi, а также главный электронный деятель Татарстана Тимур Птахин.
Также в лайнап мероприятия попали Hipushit, Unbroken Dub, Андрей Алгоритмик, DJ Sickfvck, Stereotypes, Tàgi, Cddoma, Produsserka, XNTRS, Aman Po-Kaifu, Nastya Tkacheva, Kugo-Yeya, Anastasia Zems, CPSL и Maksim Panfilov.
За световое оформление отвечает одна из ведущих студий — Setup Design. Их работы можно было видеть на фестивале Signal Festival и Alfa Future People, концертах Хаски, вечеринках Arma и многих других событиях.
«[Это будет] полное погружение в гиперболизированную рутину креативного сообщества через оформление, эксплуатирующее различные состояния уже сложившегося аватара вечеринки — воспаленного от правок глаза, который предстанет в разных состояниях и на разных локациях, объединенных одной общей историей», — сообщается в пресс-релизе ивента.
Билеты на концерт можно купить по ссылке.