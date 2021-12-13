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Польский дизайнер создала «эмоциональную одежду», которая измеряет уровень стресса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

Польский дизайнер Ига Веглинская представила коллекцию Emotional Clothing («Эмоциональная одежда»). Это топ и водолазка, которые указывают их носителю, когда он испытывает стресс или беспокойство. Об этом пишет Dezeen.

Одежда измеряет частоту сердечных сокращений, температуру и улавливает кожно-гальваническую реакцию с помощью датчиков, которые, в свою очередь, меняют цвет на световой панели. Стресс обычно вызывает повышение температуры и учащенное сердцебиение, поэтому свет меняется с теплого на холодный и сигнализирует о том, что человеку стоит замедлить дыхание и успокоиться.

Огни на черной водолазке мигают в такт с ударами сердца, которые «ловят» датчики на пальцах, и меняют цвет с полупрозрачного и наоборот. Белый топ фиксирует изменения уровня потоотделения на коже человека.

«Эмоциональная одежда» стала докторской диссертацией Веглинской в Академии искусств в Кракове. С помощью проекта дизайнер хочет «расширить восприятие одежды», но попадет ли коллекция в продажу, пока неизвестно.

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