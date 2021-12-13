Польский дизайнер создала «эмоциональную одежду», которая измеряет уровень стресса

Польский дизайнер Ига Веглинская представила коллекцию Emotional Clothing («Эмоциональная одежда»). Это топ и водолазка, которые указывают их носителю, когда он испытывает стресс или беспокойство. Об этом пишет Dezeen.

Одежда измеряет частоту сердечных сокращений, температуру и улавливает кожно-гальваническую реакцию с помощью датчиков, которые, в свою очередь, меняют цвет на световой панели. Стресс обычно вызывает повышение температуры и учащенное сердцебиение, поэтому свет меняется с теплого на холодный и сигнализирует о том, что человеку стоит замедлить дыхание и успокоиться.