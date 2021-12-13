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С 1 января в России начнут выдавать сертификаты о перенесенном ковиде по уровню антител

Виктория Шанина
Сегодня в 11:30

После 1 января россияне смогут получить сертификат о перенесенном коронавирусе по уровню антител в крови, даже если диагноз не был поставлен в медучреждениях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пишут «Известия».

При наличии положительного ПЦР-теста и справки об антителах сертификаты будут выдаваться на один год. Для получения сертификата на полгода достаточно только антител.

Количество антител при этом не имеет значения. Главное — получить результат о том, есть они или нет.

В конце ноября Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших граждан с полугода до года. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Тогда же глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или МФЦ.

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