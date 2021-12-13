На «Листвяжной» на поверхность подняли тела всех погибших

На поверхность подняли тела всех погибших (46 шахтеров и 5 горноспасателей) в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

«Всего разведано 41 км выработок. Для создания безопасных условий работ в аварийные тоннели по скважинам подавались газообразный азот, хладон и углекислый газ. Возведено 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлено 6 вентиляционных шлюзов, 1 кроссинг, запущен вентилятор главного проветривания шахты», — заявил Цивилев.

Он также отметил, что из подтопленных частей шахты было откачено свыше 20 тыс. кубометров воды.

По словам главы региона, в настоящее время в стационаре находится один спасатель в состоянии средней тяжести, а на амбулаторном лечении — 47 спасателей и 35 шахтеров.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявлял, что на объекте из‑за искры взорвался метан. По версии следствия, в последние месяцы в шахту не подавалось достаточное количество воздуха, из‑за чего образовалась взрывоопасная концентрация газа.

По делу о взрыве в шахте арестовали пятерых обвиняемых.