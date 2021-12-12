21 декабря в Москве откроется первый в России музей криптографии. В нем расскажут и наглядно покажут, как передается и шифруется информация. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

Музей расположился по адресу Ботаническая улица, 25. В его экспозиции несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций, многие из представленных предметов специально рассекретили и впервые покажут широкой публике.

С помощью современных арт-объектов и медиаискусства посетителям расскажут о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности. Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке — от современности к началу начал.