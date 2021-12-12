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В Москве откроется первый в России музей криптографии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:00

21 декабря в Москве откроется первый в России музей криптографии. В нем расскажут и наглядно покажут, как передается и шифруется информация. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

Музей расположился по адресу Ботаническая улица, 25. В его экспозиции несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций, многие из представленных предметов специально рассекретили и впервые покажут широкой публике.

С помощью современных арт-объектов и медиаискусства посетителям расскажут о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности. Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке — от современности к началу начал.

Шифровальная машина «Фиалка» (М-125), изобретенная в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшаяся странами Варшавского договора. До 2020 года вся информация об устройстве и его внешний вид держались в строжайшем секрете. Только в музее криптографии на нее можно будет посмотреть вживую.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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21 декабря, одновременно с самим музеем откроется временная выставка «Ваше сообщение отправлено». Там представят арт-работы британского художника Stanza, российского художника Дмитрия Морозова, а также исследовательской группы Владана Йолера вместе с Share lab из Сербии.

«Ваше сообщение отправлено» посвящена коммуникации в цифровую эпоху, где все люди являются частью одной «гиперсети». Stanza в своей инсталляции «Машина Немезиды» подчеркнет многослойность технологического мира, «Transmitter» Морозова покажет процесс передачи сообщения с помощью RFID-датчиков, а исследование «Фабрика алгоритмов Facebook» объяснит, как технологии соцсети интерпретируют каждый клик.

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