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Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1». Никита Мазепин пропустил финал из‑за COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:29

Нидерландский пилот из команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые в своей карьере стал чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщается в твиттере чемпионата.

Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона из Mercedes, лидировавшего большую часть гонки, на последнем круге. Перед началом финального этапа у соперников было равное количество очков. В итоге британец Хэмилтон пришел вторым.

Третьим в гонке финишировал пилот Mercedes финн Валттери Боттас.

По итогам сезона команда Mercedes набрала 617,5 очка, Red Bull — 584,5 очка. Третье место досталось Ferrari с 323,5 очка.

Российский пилот Haas Никита Мазепин 12 декабря сдал положительный тест на коронавирус и пропустил последнюю гонку сезона, передает «Интерфакс». В ходе сезона он не набрал ни одного очка и не поднимался выше 14 места в гонке.

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