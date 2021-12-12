Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1». Никита Мазепин пропустил финал из‑за COVID-19

Нидерландский пилот из команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые в своей карьере стал чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщается в твиттере чемпионата.

Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона из Mercedes, лидировавшего большую часть гонки, на последнем круге. Перед началом финального этапа у соперников было равное количество очков. В итоге британец Хэмилтон пришел вторым.