Смертоносный торнадо в Кентукки, топ-50 песен от Эдгара Райта и другие новости дня

В штате Кентукки прошел один из самых сильных в истории США торнадо. По словам губернатора штата, общее число смертей в окрестностях может превысить 100 человек.

Сразу два российских самолета изменили курс из‑за неопознанного воздушного судна над Черным морем. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента.

В России выявили 29 929 новых случаев коронавируса. В последний раз менее 30 тыс. случаев заражения за сутки в стране фиксировали 13 октября.

Из‑за пандемии в России резко вырос спрос на частные клиники и лаборатории. За два года они заработали около 30 млрд рублей на ПЦР-тестах.

В возрасте 80 лет скончалась американская писательница Энн Райс — автор бестселлера «Интервью с вампиром». Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Российский боксер Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В титульном бою турнира он победил россиянина Умара Саламова.

Пилотируемый корабль New Shepard компании Blue Origin совершил третий суборбитальный полет. Корабль впервые был загружен полностью — на борт попали шесть космических туристов, включая дочь первого американца в космосе Лору Шепард Черчли.

Бэнкси выпустил футболки в поддержку обвиняемых по делу о вандализме — во время протестов Black Lives Matter они разрушили памятник работорговцу Эдварду Колстону. В очереди за майками встали тысячи людей.

Эдгар Райт подвел свои музыкальные итоги года. В свой топ-50 он добавил песни Адель, Бруно Марса, ABBA и других исполнителей. Чтобы прослушать весь плейлист режиссера от начала и до конца, потребуется три с половиной часа.

Главный приз премии Европейской киноакадемии получил фильм боснийского режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?». Он также удостоился наград в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса» (Ясна Джуричич).

Warner Bros. провела финальные тестовые показы двух версий «Бэтмена» Мэтта Ривза и теперь решает, какую из них показать миру. THR пишет, что в одной версии появляется персонаж Барри Кегана, в другой — нет. Тем временем в сети ходят слухи, что актер сыграл Джокера.

Netflix запустил новый портал о закулисье своих проектов «Тудум» (такой звук можно услышать в фирменной заставке к фильмам и сериалам стриминга). На сайте появятся эксклюзивные интервью, бэкстейджи со съемок, анонсы премьер и некие бонусные функции.