Глава Лиги безопасного интернета: Моргенштерн пропагандирует наркотики на деньги из‑за рубежа

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной) заявила, что Моргенштерн пропагандирует наркотики и суицид за счет средств иностранных организаций «определенного толка». Об этом она рассказала на интервью журналистке Ирине Шихман.

«Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и так называемым победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», — считает Мизулина.

Глава организации сказала, что им «дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать постоянно», а затем они продвигают эти идеи. На просьбу Шихман уточнить, кто финансирует таких исполнителей, в том числе Моргенштерна, ответить конкретно Мизулина не смогла. Она сослалась на публикации в СМИ и в открытых источниках и допустила, что такая версия имеет право на существование.

По словам Мизулиной, в Лигу безопасного интернета приходит много жалоб с просьбой проверить песни Моргенштерна, чаще всего от родителей. Такие же письма направляются в другие общественные организации и полицию.

В июне суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его песнях и клипах («Розовое вино-2» и «Family»).

19 ноября появилась информация, что Следственный комитет инициировал проверку творчества Моргенштерна на пропаганду наркотиков. 23 ноября глава ведомства Александр Быстрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях, после чего в ресторан артиста пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу.

Сам Моргенштерн через Беларусь улетел в Дубай. 9 декабря исполнитель выпустил трек и клип «Домой», в котором он ответил главе СК, рассказал об отъезде из России и закрытии ресторана Kaif. В припеве есть такие строчки: «Я не хочу пока идти домой. Но когда‑нибудь уйду».