Новозеландские ученые записали рэп с призывом сделать прививку. Получилось спорно

Ученые из Новой Зеландии записали трек совместно с рэпером Ранда «Vax the Nation» и сразу же выпустили клип. Сингл призывает людей сделать прививку, пишет Mixmag.
В записи поучаствовали химик Джоэл Ринделауб, микробиолог Сиу Уайлс, педиатр Джин Рассел и научный советник премьер-министра Джульет Джеррард. В треке ученые рассказывают, как вакцинироваться и что будет, если этого не сделать.
«Нет, чувак, это совершенно бесплатно. Просто регистрируйся на Book My Vaccine», — поют авторы трека.
Но пользователей больше заинтересовала другая строчка: «Дельта [штамм] сделает твой член мягким». Теперь юзеры спорят, получилось ли у ученых сделать науку доступнее и привлечь молодежь к вакцинации, или их попытка выглядит сомнительно.
Так выглядят самые популярные комментарии:
Один из пользователей предложил поставить лайк под его комментарием тем, кому не понравился клип. Так он решил заменить отключенный счетчик дизлайков.