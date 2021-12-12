Новозеландские ученые записали рэп с призывом сделать прививку. Получилось спорно

Ученые из Новой Зеландии записали трек совместно с рэпером Ранда «Vax the Nation» и сразу же выпустили клип. Сингл призывает людей сделать прививку, пишет Mixmag.

В записи поучаствовали химик Джоэл Ринделауб, микробиолог Сиу Уайлс, педиатр Джин Рассел и научный советник премьер-министра Джульет Джеррард. В треке ученые рассказывают, как вакцинироваться и что будет, если этого не сделать.

«Нет, чувак, это совершенно бесплатно. Просто регистрируйся на Book My Vaccine», — поют авторы трека.