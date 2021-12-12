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Новозеландские ученые записали рэп с призывом сделать прививку. Получилось спорно

Виктория Шанина
Сегодня в 16:58

Ученые из Новой Зеландии записали трек совместно с рэпером Ранда «Vax the Nation» и сразу же выпустили клип. Сингл призывает людей сделать прививку, пишет Mixmag.

В записи поучаствовали химик Джоэл Ринделауб, микробиолог Сиу Уайлс, педиатр Джин Рассел и научный советник премьер-министра Джульет Джеррард. В треке ученые рассказывают, как вакцинироваться и что будет, если этого не сделать.

«Нет, чувак, это совершенно бесплатно. Просто регистрируйся на Book My Vaccine», — поют авторы трека.

Но пользователей больше заинтересовала другая строчка: «Дельта [штамм] сделает твой член мягким». Теперь юзеры спорят, получилось ли у ученых сделать науку доступнее и привлечь молодежь к вакцинации, или их попытка выглядит сомнительно.

Так выглядят самые популярные комментарии:

«Это только укрепило мою решимость воздерживаться от прививки… спасибо, ребята. Стыд убьет меня раньше, чем это сделает ковид»
«Теперь смерть от ковида кажется не такой уж плохой»
«Независимо от того, насколько плохой был день у человека, он наверняка никогда не будет хуже, чем участие в этом»
«Я лучше послушаю вентилятор рядом с моей кроватью, чем послушаю снова это»

Один из пользователей предложил поставить лайк под его комментарием тем, кому не понравился клип. Так он решил заменить отключенный счетчик дизлайков.

«Поднимите большой палец вверх, если вам не нравится этот трек. Я имею в виду, конечно, много количество дизлайков»
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