Европейская киноакадемия вручила главный приз фильму «Куда ты идешь, Аида?»

Европейская киноакадемия назвала победителей своей ежегодной премии. Главный приз получил фильм боснийского режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?», передает ТАСС.

Картина также получила призы в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса». Лента рассказывает историю переводчицы Аиды (Ясна Джуричич), которая поддерживает диалог между полковником миротворческих войск ООН и мэром Сребреницы. Этот город в Боснии и Герцеговине захватили сербские вооруженные формирования, а Аида в это время пытается спасти своих мужа и сыновей.

В прошлом году «Куда ты идешь, Аида?» выдвигали на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Энтони Хопкинс удостоен награды за лучшую мужскую роль в фильме «Отец», сценаристы которого также стали лауреатами премии.

В главном конкурсе участвовала также лента «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым, а за победу в категории «Лучший дебют» боролся «Китобой» Филиппа Юрьева. Однако призами их не отметили.

В прошлом году жюри Европейской киноакадемии объявило лучшим фильмом трагикомедию «Еще по одной» Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли.