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Европейская киноакадемия вручила главный приз фильму «Куда ты идешь, Аида?»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:47

Европейская киноакадемия назвала победителей своей ежегодной премии. Главный приз получил фильм боснийского режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?», передает ТАСС.

Картина также получила призы в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса». Лента рассказывает историю переводчицы Аиды (Ясна Джуричич), которая поддерживает диалог между полковником миротворческих войск ООН и мэром Сребреницы. Этот город в Боснии и Герцеговине захватили сербские вооруженные формирования, а Аида в это время пытается спасти своих мужа и сыновей.

В прошлом году «Куда ты идешь, Аида?» выдвигали на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Энтони Хопкинс удостоен награды за лучшую мужскую роль в фильме «Отец», сценаристы которого также стали лауреатами премии.

В главном конкурсе участвовала также лента «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым, а за победу в категории «Лучший дебют» боролся «Китобой» Филиппа Юрьева. Однако призами их не отметили.

В прошлом году жюри Европейской киноакадемии объявило лучшим фильмом трагикомедию «Еще по одной» Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

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