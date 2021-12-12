Эдгар Райт подвел свои музыкальные итоги года. Он выбрал топ-50 треков и собрал их в один плейлист

Эдгар Райт каждый год составляет свой список лучших песен, и 2021-й не стал исключением. Режиссер собрал 50 треков, которые он открыл для себя в этом году, в один плейлист.

«В этом году моя голова была забита поп-музыкой группы Sparks, но каким‑то образом мне удалось послушать много новых замечательных песен», — написал в описании личного сборника Райт.