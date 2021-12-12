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Российский самолет изменил курс над Черным морем из‑за неопознанного воздушного судна

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:46

Следственный комитет проверит инцидент, случившийся с российским самолетом над Черным морем. 11 декабря рейсу «Уральских авиалиний» U6-219 пришлось изменить курс из‑за неопознанного воздушного судна, сообщается на сайте ведомства.

«Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из‑за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», — следует из сообщения СК. О результатах проверки доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

Накануне издание E1.ru писало, что самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сменил курс над Черным морем из‑за встречи с неопознанным воздушным судном в 50 километрах от берега. Самолет приземлился в Сочи, никто из 160 пассажиров на борту не пострадал.

Вслед за ним сменил курс и приземлился в аэропорту города-курорта боинг «Аэрофлота», летевший из «Шереметьево».

4 декабря стало известно об инциденте с самолетом, летевшим из Тель-Авива в Москву. Пассажирский лайнер над Черным морем вынужденно снизился из‑за риска опасного сближения с американским самолетом-разведчиком.

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