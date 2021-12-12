Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол вновь защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмм). Об этом пишет «Коммерсант».
В титульном бою турнира в Екатеринбурге Бивол победил россиянина Умара Саламова. По итогам 12-раундового поединка все судьи присудили победу Биволу.
Теперь на счету 30-летнего Дмитрия Бивола 20 побед и ни одного поражения. Профессиональную карьеру он начал в 2014 году. В ноябре 2019-го он стал суперчемпионом мира WBA.
Для Бивола этот титульный бой стал восьмым в карьере. Больше него в титульных боях побеждали только Юрий Арбачаков с 10 победами, Сергей Ковалев (13) и Костя Цзю (14), отмечает Eurosport.