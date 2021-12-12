Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол вновь защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмм). Об этом пишет «Коммерсант».

В титульном бою турнира в Екатеринбурге Бивол победил россиянина Умара Саламова. По итогам 12-раундового поединка все судьи присудили победу Биволу.