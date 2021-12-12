THR: Warner Bros. выбирает между двумя версиями «Бэтмена» Мэтта Ривза

Warner Bros. провела тестовые показы двух версий «Бэтмена» Мэтта Ривза. Они отличаются тем, что в одной появляется персонаж Барри Кеогана, а в другой — нет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на многочисленные источники.

Финальные тесты состоялись на прошлой неделе, и теперь студия решает, какую версию выпустить в прокат. В этом же время издание пишет, что в прошлом месяце в сети ходили слухи вокруг участия актера Барри Кеогана в картине, но предупреждает, что от него «ждать ответов» не стоит.

По разным слухам, Барри Кеоган может сыграть Джокера в грядущей картине про супергероя, хотя официальная информация гласит, что он предстанет в образе офицера полиции Стэнли Меркеля. Кеогана не было видно ни в трейлере, ни на кадрах из нового «Бэтмена».

Точно известно, что противостоять Бэтмену будут Загадочник (Пол Дано) и Пингвин (Коллин Фаррелл), к ним также присоединилась Женщина-кошка (Зои Кравиц). Главную роль сыграл Роберт Паттинсон.

Картина расскажет о раннем этапе развития Бэтмена. В российских прокат лента должна выйти 3 марта.