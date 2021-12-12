Бэнкси выпустил майки в поддержку обвиняемых в вандализме. Они разрушили памятник работорговцу

На футболке серого цвета написано «Бристоль», а ниже нарисован постамент без памятника. Стоимость одного лота — 25 фунтов (около 2500 тыс. рублей) плюс НДС.

Анонимный уличный художник Бэнкси выпустил в продажу майки в поддержку разрушителей памятника работорговцу. Тысячи человек стоят в очередях за футболками, пишет телеканал Sky News .

По информации Sky News, ажиотаж наблюдается во всех точках, куда поступили в продажу футболки. Их можно купить в пяти магазинах Бристоля.

Вся выручка от реализации маек пойдет на защиту четырех человек, которые в июле 2020-го сняли с постамента и сбросили в Бристольский залив памятник английскому купцу Эдварду Колстону, занимающемуся работорговлей.

Инцидент произошел 7 июня во время акции сторонников движения Black Lives Matter. Обвинение в разрушении памятника были предъявлены трем молодым людям и одной девушке. Рассмотрение дела назначено на 13 декабря в королевском суде Бристоля.