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Губернатор Кентукки: в результате торнадо в штате погибло более 100 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 10:08

По результатам спасательных и поисковых операций в штате Кентукки после торнадо было обнаружено более 100 погибших. Об этом изданию Associated Press сообщил губернатор штата Энди Бешир.

«Нам иногда приходилось переползать по жертвам, чтобы добраться до живых», — сказал начальник пожарной охраны Мэйфилда Джереми Крисон.

В результате стихийного бедствия была разрушена свечная фабрика, где из 110 работников удалось спасти только 40.

«Я молюсь, чтобы мы спасли еще одну жизнь. Еще одного или двух человек», — сказал Бешир в ходе посещения мануфактуры.

«Смертоносные торнадо вызвали разрушения в западном Кентукки в пятницу, что побудило губернатора Бешира объявить чрезвычайное положение в связи с „самым серьезным торнадо в истории Кентукки“».

По состоянию на вечер 11 декабря официально была подтверждена гибель 22 человек в Кентукки. Также было известно о шести погибших в Иллинойсе и четырех в Теннесси. По два человека скончались в Арканзасе и Миссури, которые также затронул торнадо.

Как заявил Энди Бешир, в Кентукки, куда ударил смерч, погибли более 70 человек. Общее число смертей в окрестностях штата может превысить 100.

Президент США Джо Байден заявил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим районам. Он назвал торнадо в окрестностях Кентукки одними из самых масштабных в истории страны. В штате введен режим чрезвычайной ситуации.

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