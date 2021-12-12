Губернатор Кентукки: в результате торнадо в штате погибло более 100 человек

По результатам спасательных и поисковых операций в штате Кентукки после торнадо было обнаружено более 100 погибших. Об этом изданию Associated Press сообщил губернатор штата Энди Бешир.
«Нам иногда приходилось переползать по жертвам, чтобы добраться до живых», — сказал начальник пожарной охраны Мэйфилда Джереми Крисон.
В результате стихийного бедствия была разрушена свечная фабрика, где из 110 работников удалось спасти только 40.
«Я молюсь, чтобы мы спасли еще одну жизнь. Еще одного или двух человек», — сказал Бешир в ходе посещения мануфактуры.
По состоянию на вечер 11 декабря официально была подтверждена гибель 22 человек в Кентукки. Также было известно о шести погибших в Иллинойсе и четырех в Теннесси. По два человека скончались в Арканзасе и Миссури, которые также затронул торнадо.
Как заявил Энди Бешир, в Кентукки, куда ударил смерч, погибли более 70 человек. Общее число смертей в окрестностях штата может превысить 100.
Президент США Джо Байден заявил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим районам. Он назвал торнадо в окрестностях Кентукки одними из самых масштабных в истории страны. В штате введен режим чрезвычайной ситуации.