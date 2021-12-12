Губернатор Кентукки: в результате торнадо в штате погибло более 100 человек

По результатам спасательных и поисковых операций в штате Кентукки после торнадо было обнаружено более 100 погибших. Об этом изданию Associated Press сообщил губернатор штата Энди Бешир.

«Нам иногда приходилось переползать по жертвам, чтобы добраться до живых», — сказал начальник пожарной охраны Мэйфилда Джереми Крисон.

В результате стихийного бедствия была разрушена свечная фабрика, где из 110 работников удалось спасти только 40.

«Я молюсь, чтобы мы спасли еще одну жизнь. Еще одного или двух человек», — сказал Бешир в ходе посещения мануфактуры.