Конфликт Кадырова и Сокурова, эмбиент из генома коронавируса и другие новости дня

Кадыров призвал проверить на экстремизм предложение Сокурова «отпустить» Кавказ из состава России. Режиссер сказал, что опасается уголовного преследования, но надеется, что президент этого не допустит.

МакSим во время награждения премии «Золотой граммофон» вышла на сцену с врачами-реаниматологами. Они заботились о певице, когда она была в медикаментозной коме.

В России выявили 30 288 случаев COVID-19 за сутки. Умер 1771 человек, выздоровели 36 446.

Проект Viromusic создал из генетического кода коронавируса эмбиент. Треки выставили на продажу в виде NFT.

Минтранс предложил обязать пассажиров на нижних полках уступать место попутчикам с верхних. Этим правом последние смогут воспользоваться три раза в день — во время завтрака, обеда и ужина.

Instagram собирается вернуть хронологическую ленту в начале следующего года. Сейчас соцсеть тестирует два ее варианта: одна показывает первыми фаворитов пользователя, вторая — всех подряд и по порядку.

Twitter объявил десятку самых обсуждаемых фильмов в 2021 году. Вместе со свежими «Дюной» и «Снайдеркатом» в списке оказался «Шрек», который вышел 20 лет назад.

Россияне назвали любимой советской картиной фильм «Москва слезам не верит». В топе песен — «Катюша» и гимн СССР.

Проект молодых петербургских архитекторов взял Гран-при конкурса кирпичной архитектуры. Они предложили построить в центре Петербурга крематорий в виде длинного коридора с мостом через канал.

Акции Peloton упали после выхода эпизода перезапуска «Секса в большом городе». Дело в том, что по сюжету один из персонажей умирает во время занятия на их велотренажере.

Alyona Alyona выпустила новый альбом «Lava». Это признание в любви бойфренду артистки Денису, которого она недавно представила поклонникам.