Alyona Alyona признается в любви бойфренду в новом альбоме «Lava»

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый альбом «Lava». Это признание в любви бойфренду артистки Денису, тик-ток блогеру под псевдонимом Yoxden.

«Мама, я влюбилась в разбойника! Сколько бы ты себе в голове ни создавала идеалов, сколько бы ни открещивалась от приглашений на свидания, твоя судьба сама ведет тебя туда, куда не ждешь. Случилось так, что мы с Денисом с самой первой нашей встречи не расставались. С каждым днем оставалось все меньше сомнений, что Денис — мой человек. Общего было настолько много, что наши отношения всего за 10 месяцев стали такими крепкими. С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются», — написала в преддверии релиза Alyona Alyona.