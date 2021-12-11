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Alyona Alyona признается в любви бойфренду в новом альбоме «Lava»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:23

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый альбом «Lava». Это признание в любви бойфренду артистки Денису, тик-ток блогеру под псевдонимом Yoxden.

«Мама, я влюбилась в разбойника! Сколько бы ты себе в голове ни создавала идеалов, сколько бы ни открещивалась от приглашений на свидания, твоя судьба сама ведет тебя туда, куда не ждешь. Случилось так, что мы с Денисом с самой первой нашей встречи не расставались. С каждым днем оставалось все меньше сомнений, что Денис — мой человек. Общего было настолько много, что наши отношения всего за 10 месяцев стали такими крепкими. С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются», — написала в преддверии релиза Alyona Alyona.

«lava» — второй альбом артистки в этом году и третий с начала карьеры. В апреле этого года она выпустила пластинку «Galas» с большим количеством приглашенных зарубежных музыкантов: Olexesh, Dax, Yoss Bones, Sexton, Ecko, Noga Erez, Żabson и Fatbelly.

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