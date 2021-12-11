Гран-при конкурса кирпичной архитектуры выиграл проект крематория в Петербурге. Вот как он выглядит

Проект крематория от студентки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Елизаветы Дворщенко и выпускника СПбГАСУ Бориса Гусева взял гран-при конкурса кирпичной архитектуры, организованного журналом «Проект Балтия» и компанией «Архистайл». Об этом сообщает Strelka Mag.

Все технические и служебные помещения — администрация, зал ожидания, комната сотрудников, печь и хранилище гробов — расположены в подземной части комплекса. Над землей виден только сам коридор — с колумбарием и мостом через основной канал. Вокруг крематория должен появиться парк, проект получил название «Лимб».

Авторы концепции считают, что она переосмысливает смерть и отношение к ней. «Жизнь человека — это длинный путь. Потеряв близкого, он ощущает пустоту и утрату. Сбежав от всех, он остается один. Перед ним портал. Заходит внутрь. Его направляют. Свет просачивается между кирпичами. Он осознает, куда ведет этот путь. Он остается один на один. Прощание», — описывают путь посетителя крематория архитекторы.