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Гран-при конкурса кирпичной архитектуры выиграл проект крематория в Петербурге. Вот как он выглядит

Семён Гудошников
Сегодня в 16:36

Проект крематория от студентки Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Елизаветы Дворщенко и выпускника СПбГАСУ Бориса Гусева взял гран-при конкурса кирпичной архитектуры, организованного журналом «Проект Балтия» и компанией «Архистайл». Об этом сообщает Strelka Mag.

Авторы предложили построить крематорий в самом центре Петербурга — на территории Тучкова Буяна. Здание, согласно проекту, представляет собой узкое сооружение, вытянутое вдоль берега Малой Невы подобно коридору.

Генплан
© Елизавета Дворщенко и Борис Гусев / Strelka Mag

Все технические и служебные помещения — администрация, зал ожидания, комната сотрудников, печь и хранилище гробов — расположены в подземной части комплекса. Над землей виден только сам коридор — с колумбарием и мостом через основной канал. Вокруг крематория должен появиться парк, проект получил название «Лимб».

Авторы концепции считают, что она переосмысливает смерть и отношение к ней. «Жизнь человека — это длинный путь. Потеряв близкого, он ощущает пустоту и утрату. Сбежав от всех, он остается один. Перед ним портал. Заходит внутрь. Его направляют. Свет просачивается между кирпичами. Он осознает, куда ведет этот путь. Он остается один на один. Прощание», — описывают путь посетителя крематория архитекторы.

Вход в крематорий

© Елизавета Дворщенко и Борис Гусев / Strelka Mag
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Колумбарий

© Елизавета Дворщенко и Борис Гусев / Strelka Mag
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Крематорий

© Елизавета Дворщенко и Борис Гусев / Strelka Mag
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Концепция «Лимба» предлагает не ассоциировать кладбища с чем‑то страшным и отталкивающим, а интегрировать их в ткань города, превратить в парки и добавить смысла. Жюри конкурса отметило, что «Лимб» передает драматичность последних лет, используя поэтическую художественную форму.

За победу в конкурсе Дворщенко и Гусев получили 100 тыс. рублей. В «Проекте Балтия» подчеркнули, что соревнование проходило в «бумажном формате», и не предусматривало реализацию лучших концепций.

Кирпичный конкурс проводится второй год подряд, в нем могут участвовать архитекторы до 30 лет. Победителей выбирают в четырех номинациях: Кирпичный городской дом», «Кирпичный загородный дом», «Кирпичное общественное пространство» и «Кирпичный интерьер». Посмотреть работы других лауреатов можно на сайте «Проекта Балтия».

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