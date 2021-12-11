У 82% россиян есть любимый советский фильм. Из них 6% своим фаворитом назвали «Москва слезам не верит», следует из результатов опроса ВЦИОМ к тридцатилетию распада СССР.

Следом за лентой Владимира Меньшова идут «Девчата», которых выбрали 6% опрошенных. По 4% респондентов своими любимыми назвали картины «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — последняя пользуется популярностью у 18-34 летних участников опроса (19%).

У 61% россиян есть любимая песня из советских времен. У 4% это песня военных лет «Катюша» и гимн СССР, а у 3% — «День Победы». По 2% набрали «Надежда», «Священная война» и «Смуглянка».

55% россиян сказали, что у них есть любимая книга. Чаще всего россияне называли «Как закалялась сталь» Николая Островского — больше всех эту книгу считают любимой респонденты старше 60 лет (9%). На втором месте расположился «Тихий Дон» Михаила Шолохова (4%), а на третьем — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%), пользующая популярностью в особенности у молодого поколения (7%).