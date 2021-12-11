Генетический код COVID-19 превратили в музыку и выставили на продажу в виде NFT

Проект Viromusic создает эмбиент-записи из последовательности генома коронавируса и выставляет их на продажу в виде NFT. О том, как команда проекта делает такие треки, узнал NME.

Участникам Viromusic удалось трансформировать последовательность геномов коронавируса в музыку с помощью технологии сонификации, которой ранее уже озвучивали молекулы белка. Каждая нота — это «часть из пошаговой инструкции», с которой вирус развивается и копирует самого себя.

Затем получившуюся мелодию играют на разных музыкальных инструментах — виолончели, бас-гитаре, синтезаторе или барабане. После этого трек загружают на платформу Rarible и продают как NFT от 0,07 Ethereum, что примерно равно 278 долларам.

NME пишет, что Viromusic успели создать 10 000 таких композиций — от медленных мелодий до энергичного рока. С момента запуска 4 декабря проект продал только одну NFT.