Генетический код COVID-19 превратили в музыку и выставили на продажу в виде NFT

Проект Viromusic создает эмбиент-записи из последовательности генома коронавируса и выставляет их на продажу в виде NFT. О том, как команда проекта делает такие треки, узнал NME.
Участникам Viromusic удалось трансформировать последовательность геномов коронавируса в музыку с помощью технологии сонификации, которой ранее уже озвучивали молекулы белка. Каждая нота — это «часть из пошаговой инструкции», с которой вирус развивается и копирует самого себя.
Затем получившуюся мелодию играют на разных музыкальных инструментах — виолончели, бас-гитаре, синтезаторе или барабане. После этого трек загружают на платформу Rarible и продают как NFT от 0,07 Ethereum, что примерно равно 278 долларам.
NME пишет, что Viromusic успели создать 10 000 таких композиций — от медленных мелодий до энергичного рока. С момента запуска 4 декабря проект продал только одну NFT.
Тот, кто решит купить NFT, получит не только трек, но и узнает, какая часть последовательности генома ему принадлежит и для чего он нужен вирусу. Создатели Viromusic уверяют, что они не изменили ни одной ноты — «это настоящее музыкальное представление кода COVID-19».
«Идея этой коллекции родилась из трепета перед красотой в одном только коде жизни. Мы надеемся, проект повысит осведомленность о том, что даже вирус, способный причинять такие страдания, в основном состоит из того же кода, что и все живое на Земле. Мы подумали, что было бы интересно взять этот код и заставить его звучать», — рассказали в Viromusic.