В Петербурге шестилетний мальчик умер в стоматологии после введения наркоза

В Петербурге шестилетний мальчик умер в частной стоматологической клинике в Приморском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, говорится на сайте ведомства.

Дело возбуждено по пункту «в», части 2 статьи 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Как пишут со ссылкой на источник «Невские новости», у мальчика остановилось сердце почти сразу после введения наркоза. В течение 45 минут его пытались реанимировать, но это не помогло.

По данным «Рен ТВ», малолетнему пациенту решили ввести общий наркоз при лечении зубов. Перед процедурой мальчик прошел обследование, но никаких отклонений от нормы не было выявлено.