Twitter опубликовал список самых обсуждаемых фильмов в 2021 году. И туда попал «Шрек»

Twitter составил список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021 году. В топ попали картины, которые уже вышли в этом году, и те, премьеры которых еще не состоялись. Однако среди них оказался и «Шрек», которого мир увидел 20 лет назад.
Вот список, который определил Twitter:
- «Бэтмен» (2022 год)
- «Шрек» (2001)
- «Годзилла против Конга» (2021)
- «Дюна» (2021)
- «Отряд самоубийц» (2021)
- «Черная вдова» (2021)
- «Черная пантера» (2018)
- «Вечные» (2021)
- «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
- «Лига справедливости» Зака Снайдера (2021)
Дело в том, что 12 мая культовый мультфильм «Шрек» отметил юбилей, ему исполнилось 20 лет. В честь этого Universal Pictures выпустила 4K-переиздание ленты, а фанаты посвятили зеленому орку немало постов в соцсети.
Twitter вслед за другими соцсетями и сервисами подводит свои итоги. Больше всего лайков — целых 4 млн — собрал твит президента США Джо Байдена после инаугурации, в котором он объявляет «новый день для Америки». А больше всего репостов у сообщения кей-поп-группы BTS, в котором они выступили против дискриминации людей азиатской внешности.