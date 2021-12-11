Twitter опубликовал список самых обсуждаемых фильмов в 2021 году. И туда попал «Шрек»

Twitter составил список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021 году. В топ попали картины, которые уже вышли в этом году, и те, премьеры которых еще не состоялись. Однако среди них оказался и «Шрек», которого мир увидел 20 лет назад.

Дело в том, что 12 мая культовый мультфильм «Шрек» отметил юбилей, ему исполнилось 20 лет. В честь этого Universal Pictures выпустила 4K-переиздание ленты, а фанаты посвятили зеленому орку немало постов в соцсети.

Twitter вслед за другими соцсетями и сервисами подводит свои итоги. Больше всего лайков — целых 4 млн — собрал твит президента США Джо Байдена после инаугурации, в котором он объявляет «новый день для Америки». А больше всего репостов у сообщения кей-поп-группы BTS, в котором они выступили против дискриминации людей азиатской внешности.