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Twitter опубликовал список самых обсуждаемых фильмов в 2021 году. И туда попал «Шрек»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:08

Twitter составил список самых обсуждаемых в соцсети фильмов в 2021 году. В топ попали картины, которые уже вышли в этом году, и те, премьеры которых еще не состоялись. Однако среди них оказался и «Шрек», которого мир увидел 20 лет назад.

Вот список, который определил Twitter:


  • «Бэтмен» (2022 год)
  • «Шрек» (2001)
  • «Годзилла против Конга» (2021)
  • «Дюна» (2021)
  • «Отряд самоубийц» (2021)
  • «Черная вдова» (2021)
  • «Черная пантера» (2018)
  • «Вечные» (2021)
  • «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
  • «Лига справедливости» Зака ​​Снайдера (2021)

Дело в том, что 12 мая культовый мультфильм «Шрек» отметил юбилей, ему исполнилось 20 лет. В честь этого Universal Pictures выпустила 4K-переиздание ленты, а фанаты посвятили зеленому орку немало постов в соцсети.

Twitter вслед за другими соцсетями и сервисами подводит свои итоги. Больше всего лайков — целых 4 млн — собрал твит президента США Джо Байдена после инаугурации, в котором он объявляет «новый день для Америки». А больше всего репостов у сообщения кей-поп-группы BTS, в котором они выступили против дискриминации людей азиатской внешности.

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