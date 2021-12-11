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Минтранс хочет официально разрешить пассажирам с верхней полки занимать нижнюю, чтобы поесть

Семён Гудошников
Сегодня в 14:20

Минтранс предложил обязать пассажиров на нижних полках уступать место попутчикам с верхних, чтобы они могли поесть. Об этом говорится в проекте правил перевозок, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, пассажирам с верхней полки необходимо уступать место на нижней три раза в день — не менее чем на 30 минут во время завтрака и ужина и не более чем на час для обеда.

Часы, в которые нужно уступать места, в проекте правил не указаны. Пустить попутчиков за стол пассажиры будут обязаны по требованию проводника.

Кроме того, Минтранс предложил разрешить бесплатный провоз одной пары лыж или сноуборда, а также запретить заносить в поезд «средства передвижения с двигателем внутреннего сгорания».

Сейчас пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю лишь с согласия человека, купившего билет на нее. В декабре 2019 года в РЖД представили новые бланки билетов, в которых прописано право попутчиков, занимающих верхнюю полку, сидеть за столом на нижней в дневное время суток.

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