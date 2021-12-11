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Instagram оставит алгоритмическую ленту постов и введет сразу две хронологические

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:11

Глава Instagram Адам Моссери ответил в сторис на вопросы подписчиков о планах соцсети вернуть хронологическую ленту. Он рассказал, что компания тестирует две версии ленты и планирует выпустить обновление в начале следующего года. Его слова передает The Verge.

По словам Моссери, в одной из версий хронологической ленты пользователю предложат «выбрать своих фаворитов, и они будут отображаться вверху в хронологическом порядке». Другая версия будет показывать всех, на кого человек подписан, по порядку.

Но и отказываться от алгоритмической ленты Instagram не собирается. «Мы считаем, что ранжирование помогает нам знакомить людей с наиболее важным для них контентом», — объяснил Моссери.

Хронологическую ленту постов из Instagram убрали в 2016 году, заменив алгоритмической. Тогда многие пользователи были недовольны изменениями, жалуясь на то, что соцсеть скрывает некоторые посты из ленты.

9 декабря на комиссии Сената США о вреде соцсети для детей и подростков Адам Моссери заявил, что компания работает над возвращением хронологической ленты.

Однако 10 декабря ТАСС выпустил новость с заголовком о том, что Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту. Об этом ему сообщили в пресс-службе Facebook в России.

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