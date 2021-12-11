перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Александр Сокуров опасается уголовного преследования. Но надеется, что президент этого не допустит 13:36
Акции производителя тренажеров Peloton упали после смерти персонажа «Секса в большом городе» 13:20
maksimartist/Instagram
МакSим получила «Золотой граммофон» вместе с врачами-реаниматологами, спасшими ее жизнь 12:42
Zasport показал форму российских олимпийцев на зимних Играх в Пекине 12:00
В России выявили 30 288 случаев COVID-19 за сутки 11:25
Фанат разгадал шифр на новом постере «Бэтмена» Мэтта Ривза 10:30
Кадыров призвал проверить на экстремизм предложение Сокурова «отпустить» Кавказ из состава России 9:30
HBO/YouTube
HBO опубликовал трейлер сериала «Chillin Island» с Young Thug, Lil Yachty и Coi Leray 2:14
Тяжелоатлетку Оксану Сливенко дисквалифицировали за допинг. Она выиграла Олимпиаду-2008 1:40
Житель Германии отсудил компенсацию за травму на удаленке. Он упал по пути от кровати до компьютера 0:55
Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 471 тыс. долларов Вчера в 23:30
МВД завершило предварительное расследование смертельного ДТП с участием машины с Собчак Вчера в 23:07
aliciakeys/Instagram
Алиша Киc выпустила двойной альбом «Keys». В нем — 26 песен Вчера в 22:39
Instagram не будет возвращать хронологическую ленту постов Вчера в 22:11
На Гавайях завершились съемки «Аквамена-2» Вчера в 21:34
Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» Вчера в 21:03
В Москве открылся международный фестиваль комиксов «КомМиссия» Вчера в 21:03
Экстрадиция Джулиана Ассанжа, первый тизер «Фантастических тварей» и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
Более последовательный и эпичный, но без секса и шуток: что пишут критики о втором сезоне «Ведьмака» Вчера в 20:49
Исследование: десятиминутной пробежки достаточно для улучшения настроения и работы мозга Вчера в 19:55
Отключить рекламу

Александр Сокуров опасается уголовного преследования. Но надеется, что президент этого не допустит

Семён Гудошников
Сегодня в 13:36

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из‑за своего предложения «отпустить» всех, кто больше не хочет жить в составе России. Но надеется, что «президент этого не допустит», пишет «Интерфакс».

На вопрос о том, собирается ли он приносить извинения за свои слова Сокуров ответил, что его выступление было дискуссией с Владимиром Путиным. «Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан», — отметил он.

Сокуров заявил, что власти Чечни не расположены к диалогу и подменяют «политическую дискуссию угрозами». Ранее Рамзан Кадыров призвал проверить на экстремизм заявления режиссера. Чеченский парламент по этому поводу собирается обратиться к главе СК Александру Бастрыкину.

Александр Сокуров предложил «отпустить» всех, кто не хочет жить в составе России, 9 декабря на онлайн-заседании СПЧ, которое провел Владимир Путин. Президент в ответ заявил, что говорить о таком поверхностно на всю страну не позволительно, и власти не хотят повторения «кровавого периода» середины 1990-х — начала 2000-х. Он добавил, что распускать людей с подобными взглядами опасно, и предложил режиссеру подискутировать об этом в личной беседе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
Необлюз с лейбла Gazgolder
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить