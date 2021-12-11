Александр Сокуров опасается уголовного преследования. Но надеется, что президент этого не допустит

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из‑за своего предложения «отпустить» всех, кто больше не хочет жить в составе России. Но надеется, что «президент этого не допустит», пишет «Интерфакс».

На вопрос о том, собирается ли он приносить извинения за свои слова Сокуров ответил, что его выступление было дискуссией с Владимиром Путиным. «Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан», — отметил он.

Сокуров заявил, что власти Чечни не расположены к диалогу и подменяют «политическую дискуссию угрозами». Ранее Рамзан Кадыров призвал проверить на экстремизм заявления режиссера. Чеченский парламент по этому поводу собирается обратиться к главе СК Александру Бастрыкину.

Александр Сокуров предложил «отпустить» всех, кто не хочет жить в составе России, 9 декабря на онлайн-заседании СПЧ, которое провел Владимир Путин. Президент в ответ заявил, что говорить о таком поверхностно на всю страну не позволительно, и власти не хотят повторения «кровавого периода» середины 1990-х — начала 2000-х. Он добавил, что распускать людей с подобными взглядами опасно, и предложил режиссеру подискутировать об этом в личной беседе.