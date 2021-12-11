МакSим получила «Золотой граммофон» вместе с врачами-реаниматологами, спасшими ее жизнь

«В этом году мы все внимательно, с волнением следили за здоровьем нашей коллеги, певицы МакSим. Она провела долгое время в больнице, без сознания, врачи боролись за ее жизнь. Сейчас позади все плохое, и мы ждем с нетерпением ее возвращения с новыми песнями на эту сцену», — объявил ведущий церемонии Иван Ургант .

МакSим получила «Золотой граммофон», выйдя на сцену Государственного Кремлевского дворца с реаниматологами, спасшими ее жизнь. Певицу наградили за ролик песню «Спасибо», пишет ТАСС .

МакSим поблагодарила поклонников, проголосовавших за ее композицию, и почтила память режиссера клипа Вадима Шатрова, который умер от коронавируса. Представляя врачей, вышедших с ней на сцену, певица заплакала от нахлынувших эмоций. Зал Кремлевского дворца аплодировал стоя.

В середине июня МакSим госпитализировали с высокой температурой и 40%-ным поражением легких. Спустя несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому — в таком состоянии артистка провела полтора месяца. Выписали МакSим из больницы в середине августа.